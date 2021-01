Memória das Presidenciais - 1986

Mário Soares, que parte em desvantagem, consegue fazer a convergência da esquerda e vence o candidato do centro-direita Freitas do Amaral.



Nas únicas eleições presidenciais em democracia, até agora, que levaram os portugueses às urnas duas vezes.



A vitória de Mário Soares adiou o projeto do líder do PSD, então primeiro-ministro, Cavaco Silva: uma maioria, um governo, um presidente. A saúde económica do país melhorava lentamente. O Conselho da Revolução já fora extinto e havia um novo Tribunal Constitucional.



Um trabalho de Eduarda Maio com recurso ao arquivo da Rádio e da Televisão de Portugal.