António Filipe cola Marques Mendes ao Governo da AD
Numa ação de rua no Barreiro, que reuniu dezenas de pessoas, no primeiro dia de campanha, o candidato apoiado pela CDU reagiu à presença de Luís Montenegro na campanha de Luís Marques Mendes este domingo.
Foto: Inês Martins
"Creio que a presença do primeiro-ministro e presidente do PSD na sua campanha eleitoral é significativa. Se há um candidato do Governo, é o candidato Luís Marques Mendes", disse António Filipe.
Em declarações aos jornalistas, o candidato também dirigiu uma palavra ao Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Em reação à declaração de Paulo Rangel sobre a situação na Venezuela, António Filipe considerou que foi "lamentável" e "vergonhoso", por não condenar o desrespeito ao Direito Internacional