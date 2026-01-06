António Filipe foi a Setúbal ouvir desabafos de trabalhadores por turnos

No encontro, participaram cerca de duas dezenas de trabalhadores, que relataram o impacto do trabalho noturno na qualidade de vida, desde as consequências na vida familiar à saúde, passando pela vida social.



António Filipe defendeu a necessidade de melhorar a legislação laboral, sublinhando que, em alguns casos, não se justifica que as empresas funcionem 24 horas por dia. “Nós podemos beber Coca-Cola a qualquer hora, vamos buscá-la ao frigorífico. Isso não significa que, para termos uma Coca-Cola disponível, a empresa tenha de trabalhar 24 horas sobre 24”, afirmou.





À tarde, o candidato apoiado pela CDU encontrou-se com Carvalho da Silva, antigo secretário-geral da CGTP, no bar "A Voz do Operário", em Lisboa.





À margem desse encontro, António Filipe criticou as referências a Sá Carneiro por parte dos candidatos de direita. Apesar de não ter lido o artigo de Cavaco Silva, no Observador, a criticar isso mesmo, na opinião do candidato não se devem evocar posições políticas de pessoas que não se podem defender.



