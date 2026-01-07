CNE cria canal de denúncia para combater fake news: "A desinformação não vota, mas influencia"





Alertar para os perigos da desinformação e ajudar a identificar, filtrar e separar a informação da desinformação são os objetivos da iniciativa agora lançada.





Nesta medida, a CNE criou um microsite que disponibiliza informação sobre como reconhecer os sinais de desinformação eleitoral e quais os passos necessários para avaliar a origem, conteúdo e contexto da informação.

São ainda disponibilizados canais "seguros e confidenciais" para denunciar ações de desinformação eleitoral, nomeadamente através de um formulário digital. O microsite contém ainda guias práticos que pretendem ajudar os cidadãos a reconhecer os sinais de manipulação da informação.





A campanha será divulgada através de vários meios, entre as quais as redes sociais, e através de publicidade digital em órgãos de comunicação social regionais e locais.

A campanha é lançada a menos de duas semanas das eleições presidenciais "", sublinha a CNE em comunicado enviado às redações.