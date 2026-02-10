Comissão Política Nacional do PS reúne-se hoje após vitória de Seguro

Além de analisar os resultados das presidenciais de domingo, nas quais o PS apoiou formalmente a candidatura de Seguro, os dirigentes socialistas vão ainda debater a situação política nacional.



Para a noite da segunda volta das presidenciais, o líder do PS convocou o Secretariado Nacional do PS - tal como tinha feito na primeira volta - e, em declarações no final, considerou que a vitória de Seguro é o triunfo de um amplo campo democrático, dos valores constitucionais e de "um socialista de sempre", mas que será "Presidente de todos os portugueses".



Depois, já à chegada ao quartel-general de Seguro, que voltou a ser no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, Carneiro rejeitou que o resultado do ex-líder do PS seja uma "balão de oxigénio" para o partido, afirmando que estão em causa planos diferentes.



José Luís Carneiro, que esteve menos de uma hora no CCC e não ficou para o discurso de Seguro, explicou porque é que marcou presença na noite de domingo nas Caldas da Rainha, ao contrário do que fez na primeira volta: "Decidimos os dois não vir há três semanas e decidimos hoje os dois vir para dar um abraço, um abraço a um grande amigo de há muito tempo".



No seu discurso de vitória, o Presidente da República eleito defendeu que "a vida do PS é com o líder do PS" e assegurou que manterá a sua independência no Palácio de Belém, tratando todos os partidos "por igual".



Depois do fim do mandato de Jorge Sampaio, em 2006, a vitória de Seguro fará com que o PS volte a ter um Presidente da República da sua área em Belém 20 anos depois.



António José Seguro tornou-se no domingo no Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares no sufrágio de 1991.



Na segunda volta das eleições presidenciais de hoje, o antigo secretário-geral do Partido Socialista chegou aos 3.482.481 de votos quando ainda faltam apurar 20 freguesias - com eleições adiadas para a semana devido ao mau tempo - e sete consulados, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.



Até hoje, Mário Soares, na sua reeleição em 1991, tinha sido o Presidente da República eleito com maior número de votos (3.459.521 em mais de oito milhões de eleitores) e maior percentagem (70,35%).



O PS aprovou recentemente o seu calendário eleitoral interno, sendo José Luís Carneiro recandidato ao cargo de líder do partido.



A Comissão Nacional do PS aprovou, em 24 de janeiro, o agendamento das eleições diretas para o cargo de secretário-geral para 13 e 14 de março e o XXV Congresso Nacional para 27, 28 e 29 de março, em Viseu.



