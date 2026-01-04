Cotrim corre para Belém. "Vou buscar as chaves"

Cotrim de Figueiredo começou o período oficial de campanha eleitoral com uma corrida simbólica, de pouco mais de dois quilómetros e meio, entre as Docas de Lisboa e a residência oficial do Presidente da República. Diz, aos cerca de 50 apoiantes que o acompanham na mini-mini-mini maratona, queO final do processo ainda está longe. Para este candidato presidencial, a corrida tem duas fases. Ele acredita que, no fim, vai sair vitorioso - mas, por agora, o objetivo é passar à segunda volta. "", afirmou.Cotrim de Figueiredo confia que vai ter um bom resultado na corrida até Belém. Mariana Leitão, também. A líder da Iniciativa Liberal diz mesmo que João Cotrim de Figueiredo já está a revelar-se a surpresa destas eleições. "", afirmou, à tarde, no evento Horizonte 2031, que reuniu, no Centro de Congressos de Lisboa, alguns dos apoiantes da candidatura.

O candidato apoiado pela IL tem dito que a sua presidência não vai deixar ninguém para trás. O projeto que leva a votos a 18 de janeiro assenta nos pilares da cultura, do crescimento e do conhecimento.





Aplaudido numa sala cheia de bandeiras nacionais, com o slogan "Imagina Portugal" projetado no palco, João Cotrim de Figueiredo promete ser o único candidato capaz de mudar o país, contra todos os outros "candidatos mais do mesmo".





Garante, ainda, que tem a candidatura que representa a esperança, o inconformismo, a energia, o otimismo e o futuro. E concretiza: "Para mim, ser presidente da República não é um prémio de carreira, não é continuar funções de comentador ou de facilitador de negócios, não é para ganhar mais tempo de antena para outras eleições e, com isso, entregar a Presidência da República aos que representam o sistema e os interesses instalados. Se calhar é porque a minha vida política não começou assim há muitos anos. Para mim, ser Presidente da República não pode significar ficar preso a lógicas partidárias, a cliques políticas e aos tais interesses mais ou menos instalados. Não: para mim, ser presidente da República é assumir o mais alto cargo da nação para servir, com energia e os olhos postos no futuro, Portugal e os portugueses".





A campanha está no dia um e o candidato liberal diz logo ao que vem.