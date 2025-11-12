Cotrim de Figueiredo: "Candidato-me para poder votar em mim próprio"

cinzentos” e acusa alguns candidatos de não estarem “interessados, não sei se capacitados para discutir os temas cabeludos que Portugal vai ter que enfrentar”. Recusa candidatos “” e acusa alguns candidatos de não estarem “”.

Aoda Antena 1, o candidato a Belém revela: “”.”, admite Cotrim de Figueiredo, que assegura que, assim que decidiu avançar, recebeu logo mensagens de eleitores que se reveem na sua candidatura.

Saúde: privados “sobrevivem do mau funcionamento do SNS”



“Os grandes adversários de implementação daquele sistema iam ser os grupos privados de saúde”. Cotrim de Figueiredo refere-se ao Sistema Universal de Acesso à Saúde, uma proposta que apresentou e que defende um modelo no qual o Estado financia a saúde através de subsistemas e no qual os utentes têm a liberdade de escolher onde aceder aos serviços, seja o setor público como ao privado, sem custos adicionais.



sim, pactos sempre que possível, mas antes de discutir isso, é perguntar: um pacto para fazer o quê?”. Sobre a criação de um pacto de regime para o setor da saúde, Cotrim de Figueiredo defende “”.

Na opinião do candidato a Presidente da República os privados “”.

“Quando há uma instrução que é recebida com repulsa, ministra da Saúde perde autoridade”



João Cotrim de Figueiredo garante que, caso ganhe a Presidência da República, não será um Presidente “que vai pedir cabeças de ministros”. Mas, por agora e relembrando a notícia do jornal Público que deu conta da indicação, por parte da Direção Executiva do SNS, para que os hospitais cortem na despesa, entende que “quando há uma instrução que é recebida com resistência ou até com repulsa, (a Ministra da Saúde) perde autoridade”.



um para-raios para qualquer ministro da Saúde”. Não”.

Discorda do atual modelo de Direção Executiva do SNS, e caracteriza a figura do Diretor como “”.Questionado pela editora de política da Antena 1 sobre se tem havido coragem para reformar o Serviço Nacional de Saúde, o candidato a Belém é peremptório: “”.

desta obsessão com a eleição seguinte, de que não posso ofender ninguém, não posso prejudicar ninguém que possa ser uma clientela eleitoral faz com que os problemas se adiem”. E isso acontece, diz o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, por culpa “”.

Cotrim de Figueiredo defende que

Privatização da Segurança Social? “Não. É um pilar que as democracias têm de sustentar”



Cotrim de Figueiredo afasta a intenção de aprovar, enquanto Presidente da República, a privatização da Segurança Social.



justiça intergeracional” e que por isso “o modelo deve ser revisto em termos do seu financiamento e da sua capacidade de gerar muito mais equidade entre gerações”. No entanto defende também que a Segurança Social deve garantir a “” e que por isso “”.

Diz mesmo que o sistema “”.

“Gostava que o Governo não se preocupasse tanto com eleições e clientelas”



“Infelizmente tenho que estar de acordo com Passos Coelho”, quando o antigo primeiro-ministro afirmou que Luís Montenegro gere o calendário político em vez de governar o país, e Cotrim de Figueiredo dá como exemplo o Orçamento do Estado para 2026.



não se preocupasse tanto com a eleição seguinte e clientelas eleitorais". não vou comprometer-me aqui a demitir ou deixar de demitir um Primeiro-Ministro que venha eventualmente a ser arguido”. Gostava de ver um PSD a ser mais reformista, como foi no passado, e que “".Em entrevista ao podcast Política com Assinatura, o candidato a presidente da República afirma que “”.

sim, se houver indícios suficientemente fortes, farei a pressão, aliás neste caso até tenho o poder direto de destituir o Primeiro-Ministro". E conclui: “".

”.

Centeno “deu provas de não ter o perfil e a idoneidade para ser primeiro-ministro"



Quanto à dissolução do Parlamento, entende que esse instrumento não pode ser usado “por dá cá aquela palha”.



”.Garante que não tinha dissolvido a Assembleia da República durante a maioria absoluta de António Costa, mas “".

Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1.