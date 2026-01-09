CV para Belém

Se a escolha do Presidente da República dependesse de uma análise de currículo, quem reuniria as melhores condições?

Conheça o percurso, a experiência e o perfil dos candidatos às eleições presidenciais de 2026.

Conheça os candidatos
André Pestana
Jorge Pinto
Manuel João Vieira
Catarina Martins
Cotrim de Figueiredo
Humberto Correia
António José Seguro
Luís Marques Mendes
André Ventura
António Filipe
Henrique Gouveia e Melo