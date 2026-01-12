Política
Presidenciais 2026
Deus, Pátria, Família e...."Trabalho". Ventura diz que pode ser lema da campanha
Na Adega de Vila Real, em Trás-os-Montes, Ventura ouviu o dirigente daquela estrutura dizer que "trabalha, trabalha, trabalha". Ora, respondeu o candidato que gosta de trabalho e que "Deus, Pátria, Família e Trabalho é um lema que só me orgulha".
Foto: Tiago Petinga, Lusa
Questionado pelos jornalistas sobre se o jargão de Salazar seria um regresso ao passado, Ventura diz que não, "é um regresso ao futuro, ao futuro da ordem, ao futuro da segurança, futuro da prosperidade, ao futuro de um país que se levanta e não de um país que está todos os dias mergulhado em caos, em crimes, em bandalheira e falta de trabalho", explica o candidato.
Nesta ação de campanha, o André Ventura aproveitou para defeder que a agricultura devia ser um dos principais temas da segunda volta das presidenciais e avisou que se for Presidente da República vai lutar para acabar com várias taxas ambientais.