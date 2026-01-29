Em Leiria Ventura pede "ação" e ouve acusações de aproveitamento

A empresa em questão saiu ilesa à passagem da tempestade Kristin, mas foi o cenário escolhido pelo candidato a Belém para deixar as primeiras críticas sobre a gestão da crise, dirigidas ao Governo e ao Presidente da República.





“Acho que devemos apelar a que hoje todos assumam o seu papel, desde a Ministra da Administração Interna até ao Presidente da República. Nós não podemos ter agentes políticos desaparecidos em combate, sobretudo quando o combate está a acontecer”, atirou André Ventura, depois de ter acusado o executivo e Marcelo Rebelo de Sousa de “um certo desaparecimento” nos últimos dias.





Numa manhã marcada pela visita do primeiro-ministro a zonas afetadas pelo mau tempo, o líder do Chega defendeu que Luís Montenegro “já devia ter tomado essa iniciativa”, lamentando que não tenha decretado mais cedo a situação de calamidade.





A caravana seguiu para a cidade de Leiria, onde as marcas da passagem da tempestade são ainda visíveis.



