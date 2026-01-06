Frases do terceiro dia oficial da campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro

"Eu tenho de ser reservado na resposta que poderei dar às declarações do primeiro-ministro porque espero, dentro de dois meses, estar a recebê-lo em Belém como Presidente da República."

António José Seguro, candidato apoiado pelo PS

05-01-2026

"O doutor Sá Carneiro era uma pessoa muito especial, um grande democrata. Ninguém se consegue apropriar do nome, da personagem, do que representa um outro homem."

Henrique Gouveia e Melo, candidato presidencial

05-01-2026

"Para quem diz que é um ato de fraqueza o primeiro-ministro ter participado na campanha, eu digo que é um ato de coragem e de força e que é a coisa mais natural do mundo democrático. E para os que andam sempre a falar de Sá Carneiro, ficam a saber que Sá Carneiro morreu a participar numa campanha presidencial."

Luís Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD/CDS-PP

05-01-2026

"Gouveia e Melo é de uma probidade absoluta e não um mediador de negócios. Na Presidência da República, não precisamos de nem de um angariador de negócios, nem de uma pessoa estimável, certamente, mas que passou 10 anos na obscuridade a lamber debaixo da mesa as feridas de derrotas eleitorais partidárias, como é o caso do doutor Seguro."

Correia de Campos, antigo ministro socialista, no início de um encontro com apoiantes da candidatura de Gouveia e Melo

05-01-2026

"Dizem-nos as sondagens que há candidatos que não têm hipóteses de passar à segunda volta. A confirmarem-se essas sondagens, o voto nesses candidatos é um voto que não conta. (...) Há pelo menos um candidato que não pode passar à segunda volta, e o candidato que o pode derrotar na primeira volta somos nós."

António José Seguro

05-01-2026

"Falaram tanto em sondagens, estavam tão confiantes nas sondagens e de repente começam a pedir o voto, o voto útil. O que é que está em causa? O que é que se sabe que eu não sei? O que é que mete medo a estas pessoas? Porquê o voto útil? As pessoas não precisam de pedir o voto útil porque o voto útil aparece naturalmente na mente dos portugueses quando veem a utilidade no seu voto."

Henrique Gouveia e Melo

05-01-2026

"O Presidente [da República] também trabalha com o Governo e não tem que concordar sempre com o Governo. Nuns casos concorda, noutros casos discorda, mas esse alinhamento de objetivos em relação à melhoria da vida concreta das pessoas é essencial que aconteça."

Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado, num jantar-comício da campanha de Luís Marques Mendes

05-01-2026

"Este Orçamento [do Estado] passou, mas já começam os sinais que pode ser difícil fazer passar e viabilizar o próximo. Quero que saibam a minha opinião: o país não pode viver com eleições de ano a ano, de dois em dois anos, tem de cumprir as regras da Constituição. Garantir a estabilidade não é uma vantagem para os políticos, mas para as pessoas, sobretudo, as mais frágeis da nossa sociedade."

Luís Marques Mendes

05-01-2026

"As pessoas votam e votam por convicção e a primeira volta das eleições presidenciais é uma volta de convicção, em que se dá força ao projeto que se acredita enquanto país."

Catarina Martins candidata apoiada pelo BE

06-01-2026

"No passado, [António José Seguro] não defendeu a sua própria área, não defendeu os interesses das pessoas que votaram nele. Há uns anos as pessoas que votaram nele pretendiam que defendesse determinados tipos de conceitos, direitos - e ele não defendeu. Foi para além da troika e não tinha necessidade disso."

Henrique Gouveia e Melo

06-01-2026

"Mas qual é o sinal que nós temos em janeiro de que em outubro o orçamento vai ser aprovado, não aprovado? Isso é só conversa do doutor Marques Mendes por uma razão: está a descer."

André Ventura, candidato apoiado pelo Chega

06-01-2026

"Não embandeirei em arco com outras sondagens no passado e também não vou perder o entusiasmo com esta sondagem. De resto, o primeiro dado surpreendente da sondagem é que não bate muito certo com a rua, com a realidade do terreno."

Luís Marques Mendes

06-01-2026

"Andam muitos sapos na política. São sapos que estão num pântano e andam na política."

Henrique Gouveia e Melo, na Feira dos Reis de Vila Verde, concelho de Alijó, distrito de Vila Real, ao passar por algumas bancas de comerciantes com sapos em cerâmica

06-01-2026

"Vários adversários meus falam de Sá Carneiro não por homenagem, mas por oportunismo. Oportunismo puro."

Luís Marques Mendes

06-01-2026

"Estamos aqui perante a acentuação da exploração dos trabalhadores. Nós podemos beber Coca-Cola a qualquer hora, podemos buscar ao frigorífico. Agora, não é preciso, para que nós possamos ter uma Coca-Cola disponível para beber durante 24 horas, que a empresa tenha que trabalhar 24 sobre 24 horas."

António Filipe, candidato apoiado pelo PCP

06-01-2026

"As sondagens mostram uma tendência que é uma tendência favorável. Eu sinto isso na rua, sinto que este movimento e a minha candidatura está a crescer."

António José Seguro

06-01-2026

"Acho que Sá Carneiro foi provavelmente o melhor político português das últimas décadas. E acho que, se Sá Carneiro não é de ninguém, também não é património exclusivo do PSD, nem de Cavaco Silva."

André Ventura

06-01-2026

"Tem de se falar claro e de uma forma inequívoca: "nós não estamos ao lado do ditador A ou B que, eventualmente, pode estar a gerir um país, mas estamos, claramente, contra que seja uma suposta potência que vai libertar [a Venezuela]."

André Pestana, candidato presidencial

06-01-2026

"Eu acho que devemos respeitar a memória das pessoas falecidas e não lhes atribuir opiniões porque elas não estão cá para confirmar nem para desmentir."

António Filipe, sobre Sá Carneiro

06-01-2026

"Lembro-me dos seus consulados, quer como primeiro-ministro, quer como Presidente da República, sobretudo como primeiro-ministro, a forte carga reformista que tiveram os seus Governos, a forma como Portugal se desenvolveu nessa altura e tenho a certeza que a memória desse tempo, repito, está mais representada na minha candidatura do que noutra."

João Cotrim Figueiredo, candidato apoiado pela IL