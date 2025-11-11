Grande Entrevista. Marques Mendes realça "experiência, independência e capacidade de fazer consensos"

Luís Marques Mendes é o convidado desta terça-feira na Grande Entrevista da RTP. O candidato à Presidência garantiu que, se vencer, é ele quem vai para Belém e não o PSD. Considerou ainda que os portugueses lhe reconhecem “experiência, independência e capacidade de fazer consensos”.





“Eu não tenho o monopólio da independência, ninguém tem. Mas eu já a provei”, frisou o candidato, relembrando que a sua vida política “é longa”.



Questionado pelo jornalista Vítor Gonçalves sobre a hipótese de os portugueses poderem querer optar por um presidente dora do PSD, numa altura em que o Governo e várias autarquias pertencem aos social-democratas, Luís Marques Mendes vincou que “essa ideia de que o Governo está todo concentrado não existe”.



O candidato recordou ainda que, na década de 1990, António Guterres e Jorge Sampaio foram primeiro-ministro e presidente da República em simultâneo, apesar de serem da mesma área política.



Além disso, “o Governo de Portugal é minoritário, não é um Governo de maioria absoluta”, sendo por isso “muito precário”, argumentou.



“Neste momento está em funções, mas ninguém garante que daqui a um ano não possa cair. É mais minoritário, por exemplo, do que o Governo de António Guterres”.





Relativamente às sondagens, afirmou que está “a subir e outros estão a descer”, mas disse não ver essa como uma questão importante. “Eu não vou estabelecer metas quantitativas. O meu objetivo é passar à segunda volta das eleições presidenciais”, explicou.

