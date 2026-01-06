Instantâneos de campanha

"Habituem-se", pede Mendes pede aos "laranjinhas" quanto à sua independência

Numa iniciativa de campanha no Mercado Municipal de Torres Vedras, Marques Mendes teve a companhia do secretário-geral e líder parlamentar do PSD, mas Hugo Soares afastou-se depois da comitiva e, ao reencontrarem-se num café, os dois fingiram por uns minutos não se conhecer.

"Que seja um grande ano para Portugal com a sua eleição", desejou o dirigente social-democrata.

"Gosto em conhecê-lo, o senhor é de cá?", gracejou Marques Mendes, com Hugo Soares a responder que ele "aparecia muitas vezes na televisão".

"Acertava quase sempre, embora batesse muitas vezes nos laranjinhas, devo dizer", assinalou o dirigente do PSD.

"Isso é a independência, meu amigo. Habituem-se", rematou o candidato presidencial apoiado por PSD e CDS-PP.

SMA

Do livro `esgotado` à voz da prima Amália, Seguro ouviu Grândola

À chegada a Grândola, António José Seguro foi imediatamente rodeado por apoiantes, entre os quais o deputado do PS André Pinotes Batista, o presidente da Câmara Luís Vital Alexandre ou a eurodeputada Ana Catarina Mendes, a quem disse "obrigado pelo `post`" de apoio à candidatura nas redes sociais.

Depois, voltou às visitas a comerciantes e populares e deu de caras com um imigrante que lhe disse ser o "futuro de Portugal" ou até um trabalhador da construção civil a quem até já tinha cantado os parabéns há alguns anos, indo até à Farmácia Costa, mas sem comprar medicamentos porque disse que não tinha "dores de cabeça".

Também foi a uma loja de produtos tradicionais com um `twist` menos habitual: também vendia livros. À porta, estava exposto um livro do adversário na corrida presidencial Gouveia e Melo. Instada pelos jornalistas, a comerciante assumiu: "Tenho, realmente tenho. Mas não do meu candidato", disse a lojista, já abraçada por Seguro, que se apressou a sugerir que o seu livro já tinha esgotado.

Seguiu depois para o Núcleo Museológico "Grândola, Vila Morena", onde, à entrada, ouviu novamente cante alentejano e, após uma visita guiada, refastelou-se numa cadeira e acabou à escuta de uma versão da canção revolucionária cantada por Amália Rodrigues, que Seguro revelou ser sua prima afastada.

"O Observador fez uma árvore genealógica dos candidatos. Um dos meus primos, neste caso a minha prima, é Amália Rodrigues", disse, esclarecendo que Amália é sua prima "em não sei quantos graus".

"Que voz! Que voz! Não é possível pôr mais alto, pois não?", pediu.

JE

Gouveia e Melo e a confusão do local onde nasceu

No arranque do terceiro dia de campanha eleitoral, Henrique Gouveia e Melo esteve no Mercado Municipal de Vila Real, onde conversas baseadas em equívocos relativamente ao local onde nasceu o deixaram sem resposta.

No piso de cima, num mercado praticamente vazio, o candidato apenas falou com os poucos comerciantes de frutas e legumes que ali se encontravam, mas ao descer ao piso inferior conseguiu encontrar mais gente e distribuir cumprimentos.

Foi aí que uma senhora se abraçou ao almirante e lhe disse: "viemos os dois de Angola", mas, de forma educada e sem querer contrariá-la, ficou em silêncio, já que o seu local de nascimento foi Quelimane, no norte de Moçambique

Já numa loja de produtos de bacalhau da Islândia, numa conversa com o comerciante, Gouveia e Melo disse-lhe, em tom de brincadeira, que na Marinha há três tipos de pratos: carne, peixe e bacalhau.

De seguida, na animada Feira dos Reis, em Vila Verde, no concelho de Alijó, ainda no distrito de Vila Real, o candidatou deu um pé de dança, abeirou-se de bovinos da raça barrosã e fez piadas com sapos de loiça, dizendo que em Portugal há um pântano com muitos sapos que querem ser reciclados.