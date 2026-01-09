Mais de 218 mil eleitores inscritos para voto antecipado este domingo

Os números são ainda provisórios e consideram apenas as inscrições realizadas na plataforma online da SGMAI, estando ainda condicionados pelos pedidos de inscrição efetuados via postal.





Os distritos com maior número de inscritos são Lisboa (67.168), seguido do Porto (35.016), Setúbal (18.276), Braga (11.882), Aveiro (11.368) e Coimbra (11.003).





Este corpo eleitoral insere-se num total de 11.039.672 eleitores recenseados para as eleições de 18 de janeiro, mais 174.662 do que nas presidenciais de 2021. Os dados foram divulgados esta semana pela SGMAI e noticiados esta sexta-feira pela agência Lusa.





Entre eles, 1.777.019 votam no estrangeiro, com 1.050.356 a exercer o seu direito em território europeu. Comparando com as últimas presidenciais, há mais 226.956 portugueses residentes no estrangeiro inscritos para o sufrágio.





Os portugueses são chamados às urnas no dia 18 de janeiro, à exceção dos eleitores inscritos no voto antecipado, que o podem fazer já este domingo. As assembleias de voto estarão abertas entre as 8h e as 19h.





A inscrição para o voto antecipado decorreu entre os dias 4 e 8 de janeiro, que esteve apenas disponível para o eleitorado recenseado em Portugal.





Os eleitores que se tenham inscrito para votar antecipadamente e não consigam exercer o direito nesse dia poderão ainda votar na data oficial das eleições, exercendo-o na assembleia ou secção de voto onde se encontram recenseados.





Na corrida para a Presidência da República constam 11 nomes, naquele que é o mais extenso leque de candidatos presidenciais na história de Portugal. Caso nenhum obtenha mais de metade dos votos validamente expressos, haverá uma segunda volta a 8 de fevereiro, entre os dois mais votados.





