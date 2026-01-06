Mendes renova apelo à concentração de votos e diz que "sondagens não batem certo com as ruas"

No único ponto de agenda desta terça-feira, já que vai marcar presença no debate com todos os candidatos na RTP, Luís Marques Mendes visitou o Mercado Municipal de Torres Vedras, onde ouviu elogios e demonstrações de força.



"É ele que tem de ser o [próximo] Presidente", ouviu o candidato apoiado pelo PSD, que cumprimentou quem foi encontrando, dos mais novos aos mais graúdos. Entre as exigências, há apelos para que, se for eleito, "não se esqueça do hospital do Oeste, que bem necessidade de obras".



A manhã de mercado, na zona Oeste, serve de motivação para Marques Mendes, que, após uma nova sondagem diária que coloca o candidato no quinto lugar das intenções de voto, considera que a sondagem que verdadeiramente conta é outra: "As sondagens não batem muito certo com as ruas".



Em declarações aos jornalistas, o candidato a Belém voltou a renovar o apelo ao eleitorado do centro. Admite que se houver dispersão de votos no dia 18 de Janeiro, então corre o risco de "perder as eleições" e por isso avisa: ganhar "é benéfico para o país, porque é a moderação, a experiência e a independência", sublinha Marques Mendes.