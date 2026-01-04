Política
Presidenciais 2026
No arranque da campanha, Gouveia e Melo promete "confiança" em tempos de incerteza
Henrique Gouveia e Melo deu o pontapé de saída da campanha para as presidenciais com um almoço num pavilhão no Bairro da Boavista, em Lisboa.
Foto: José Sena Goulão/LUSA
Cachupa no menu, mas prometia-se como prato forte da tarde o discurso de Gouveia e Melo, o primeiro no período oficial da campanha. Nele, o almirante puxou da experiência militar para se colocar como o candidato certo para os tempos de “incerteza" que o mundo atravessa.
”Em tempos de incerteza, eu trago-vos confiança. Em tempos de estagnação, eu trago verdadeira vontade de mudança. Em tempos de ruído, trago serenidade. Em tempos de divisão, trago união”, prometeu o candidato, “Em momentos em que a a opacidade toma conta de muitos discursos, eu trago clareza, eu trago transparência”.
São quatro as bandeiras que promete defender na corrida até Belém: um novo contrato social, um Estado renovado, um Portugal seguro e uma economia para o século XXI.