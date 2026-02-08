Projeção da Católica dá vitória a Seguro com 68 a 73 por cento dos votos

Ficha técnica:



Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 8 de fevereiro de 2026. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Presidenciais. Foram selecionadas trinta e oito freguesias do país, tendo em conta a distribuição dos eleitores por Regiões NUTSII, de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral das suas Regiões NUTSII de pertença) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados nacionais das cinco candidaturas mais votadas em cada eleição. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 40 526 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 74%.