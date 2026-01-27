Em direto
Depressão Joseph dá lugar a Kristin. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Rumo a Belém. A campanha da água e do azeite

Rumo a Belém. A campanha da água e do azeite

75 minutos, que podem ser tudo e nada.

Luísa Meireles /
VER MAIS
O debate final das Presidenciais antes do regresso à estrada, amanhã, por parte dos candidatos.

A volta eleitoral que já não é da carne assada – agora é mais arruadas, mini-comícios e muuuitos encontros - mas, antes disso, vamos sentar-nos no sofá, a ver que dizem os candidatos.

É a campanha da água e do azeite. A campanha dos contrários,

A abstenção é mesmo o maior dos nossos problemas. Sabe-o Seguro tanto quanto Ventura.

E convém que nós também saibamos – nós, o povo que tem de ir votar.
PUB
PUB