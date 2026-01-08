"Se o Governo ignorar um PR a pedir mudanças sérias na saúde, há um conflito aberto"

De manhã, em Ourém, Santarém, o líder do Chega e candidato presidencial referiu-se a mais demissões no hospital Amadora- Sintra. "Isto não pode passar impune. Eu quero ser o Presidente que obriga o Governo a ter um plano concreto sobre a saúde”, acentuou.





E alertou: “Se o Governo nada fizer, tem de haver consequências”.





Já à tarde, depois de ter visto o debate quinzenal entre o primeiro-ministro e a oposição, dominado pela tema da saúde, Ventura foi mais longe. “O primeiro-ministro não compreende o nível do falhanço do Governo”.





E continuou: “Três mortos em 48 horas à espera do INEM não é uma contingência ou um azar. Exige ação e consequências”, assegurou.





E que consequência, dentro das balizas de ação de um Presidente da República? “Se um Presidente alertar o Governo que não podem continuar a morrer pessoas à espera do INEM e se ele ignorar, pode haver um conflito aberto e o Governo pode perder a confiança dos eleitores”, insinuou.