Seguro no Norte e Ventura no Centro do país na véspera do voto antecipado

Este é o quarto dia oficial de campanha eleitoral, marcada nos últimos dois dias por alterações na agenda dos candidatos por causa das consequências da depressão Kristin, que na quarta-feira deixou um rasto de destruição nalguns distritos de Portugal continental.



O candidato presidencial António José Seguro, o mais votado na primeira volta das eleições andará hoje pelos distritos de Porto e Braga.



A campanha começa às 12:30 em Felgueiras, distrito do Porto, com um almoço na Casa do Povo da Lixa, e inclui uma segunda ação à noite em Guimarães, distrito de Braga, com um comício no Teatro Jordão às 21:00.



André Ventura alterou a agenda inicial, centrada nos distritos do Porto e Viana do Castelo, para ter uma ação de campanha no Centro do país, no concelho de Leiria, tendo agendada uma visita às 12:00 a uma unidade agrícola afetada pela depressão.



Na sexta-feira, quer Seguro quer Ventura alteraram as ações de campanha.



As sessões de hoje acontecem na véspera da votação antecipada, no domingo, 01 de fevereiro, possível para os cidadãos que se inscreveram para exercer o direito de voto em mobilidade, no concelho escolhido pelos eleitores.



Os cidadãos elegem o próximo Presidente da República numa segunda volta depois de António José Seguro ter obtido na primeira volta 31,11% (1.755.563 votos) e André Ventura 23,52% (1.327.021 votos).



A votação decorre em 08 de fevereiro, com o voto antecipado a decorrer já neste domingo, 01 de fevereiro.



O vencedor do segundo sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o segundo mandato em março de 2026.