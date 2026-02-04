Seguro questiona se portugueses "querem viver cinco anos de turbulência" e avisa que Ventura "quer mudar de regime"

Foto: José Coelho/LUSA

Admite que está "preocupado", apesar de estar em vantagem nas sondagens. "É essencial que vamos todos votar no próximo domingo. Não basta ter o voto no coração ou na cabeça, é preciso que esse voto entre dentro da urna", avisa para uma sala cheia e numa altura em que tem ouvido muito na rua que a eleição "está ganha".



O candidato à Presidência da República concentra depois o discurso em André Ventura. Seguro diz que "quer mudar o regime" enquanto que o seu adversário quer "mudar de regime". "O país aceita viver cinco anos de turbulência, de divisão, de semear ódio? De fazer oposição a partir de Belém contra o primeiro-ministro?", questiona, acrescentando que "a melhor maneira de evitar esse risco é mesmo um seguro contra o risco", arrancando sorrisos da plateia.



A caravana seguiu para o Algarve, onde António José Seguro visitou a Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do concelho de Faro. Lá, foi recebido com beijos, jogou loto com utentes e ouviu queixas sobre o Governo de Luís Montenegro.



A noite fechou com um comício em Albufeira, em que António José Seguro admitiu que quer vencer o distrito do Algarve, "o único distrito do continente" onde não venceu na primeira volta das eleições.