Socialistas Europeus pedem que "todos os democratas" votem em Seguro

Em conferência de imprensa à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu, que se realiza esta semana em Estrasburgo, a líder do S&D, grupo político europeu integrado pelo PS, felicitou António José Seguro pela sua vitória na primeira volta das eleições presidenciais.

Iratxe García Pérez salientou que, na segunda volta, "os portugueses terão de escolher entre quem representa os valores democráticos, europeus, da liberdade, e quem representa o oposto total, que é o candidato da extrema-direita", referindo-se a André Ventura.

"Nesse sentido, espero que todos os democratas europeus, todos os democratas portugueses, apoiem o António José Seguro. Foi isso que transmiti ontem [segunda-feira] aos líderes do Partido Popular Europeu (PPE), Manfred Weber, e do Renew Europe, Valérie Hayer. Espero que os partidos que representam esses grupos políticos em Portugal apoiem o candidato pró-europeu, democrático, que representa a liberdade em Portugal", afirmou, numa alusão ao PSD e CDS-PP, que integram o PPE, e à IL, que integra o Renew Europe.

Numa mensagem divulgada pouco depois nas redes sociais, o S&D diz lamentar que "o PPE e o Renew não estejam a apoiar a força democrática" na segunda volta das eleições presidenciais.

"Não deveria haver nenhuma dúvida", disse, reiterando que Seguro é "a única alternativa pró-europeia e democrática à agenda `trumpista` e da extrema-direita".

Seguro e Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e o líder do Chega ter obtido 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.