Ventura fala em "sinal de esperança" para país e comunidades portuguesas

"O derrube do regime de Nicolás Maduro é um bom sinal para a liberdade em toda a região", lê-se numa publicação na rede social X, divulgada na conta oficial do candidato nas eleições presidenciais de 18 de janeiro.

O também líder do Chega defendeu ainda que a intervenção militar dos EUA simboliza "um sinal de esperança para o povo venezuelano e para as comunidades portuguesas ali residentes, que agora poderão viver em democracia e sem o jugo de um ditador narcotraficante".

O Governo da Venezuela denunciou hoje uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos da América, após explosões na capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Entretanto, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país, após os Estados Unidos terem realizado um "ataque em grande escala" no país.

É desconhecido, para já, o paradeiro de Nicolás Maduro.

A procuradora-geral norte-americana, Pam Bondi, indicou que Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, alegadamente retirados à força da Venezuela e detidos por forças norte-americanas, "enfrentarão em breve a Justiça americana em solo americano e em tribunais americanos".

