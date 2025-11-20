Da esquerda à direita todos concordam: o 25 de novembro não pode ser equiparado ao 25 de abril

o 25 de novembro foi uma concretização do 25 de abril contra aqueles que queriam desviar o curso democrático da revolução do 25 de abril”. No entanto, na opinião da socialista “”.

No programa da Antena 1, Entre Políticos, houve unanimidade de que, no entanto todos os partidos concordam que o 25 de novembro de 1975 ajudou a consolidar a democracia, fruto da revolução de abril de 1974.”, considera Ana Gomes.

Autonomizar o 25 de novembro do 25 de abril? Isso não faz sentido

O Partido Socialista defende que os 50 anos do 25 de novembro fazem parte dos 50 anos do 25 de abril. Para Filipe Costa, do Secretariado Nacional do PS, o partido "nunca desvaloriza o 25 de novembro, mas houve todo um histórico desde o 25 de abril”.



conseguimos consolidar a democracia”. Porém, “o que não faz sentido é tentar equiparar, autonomizando, como se o 25 de novembro não estivesse relacionado com o 25 de abril”. Filipe Costa também defende que graças ao 25 de novembro “”. Porém, “”.

25 de novembro não se compara ao 25 de abril. “Isso é outra conversa”

O 25 de novembro ser tão importante como o 25 de abril? “Eu com isso não estou de acordo... mas isso é outra conversa”, atira Ribeiro e Castro.



“o que é que se fez a seguir? A Democracia. O 25 de novembro permitiu que o país, calmamente, entrasse no ciclo de fundação democrática da Democracia”. O antigo Presidente do CDS relembra:”.

Os dois 25’s: “não há equiparação”

“Sedimentou esse processo de democratização. Por isso é que se fez o 25 de abril”, afirma Rodrigo Saraiva, deputado da IL.



E acrescenta: “”, mesmo que este ano se realizem comemorações nacionais, inclusive na Assembleia da República, que vão assinalar o 25 de novembro.em Portugal e na Europa.Filipe Costa, do PS, entende que “” e Rodrigo Saraiva, da IL, avisa que “”.O programa Entre Políticos foi moderado, nesta edição, pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.