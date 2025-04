"Este caso pode ser uma bênção para Pedro Nuno Santos e o PS"

", afirma, em declarações à Antena 1, o socialista que sublinha: "".Para o ex-secretário de Estado do Governo de António Costa - e cabeça de lista do PS nas eleições legislativas antecipadas -, o líder do PS teve uma abordagem ao caso noticiado pelo jornal Observador que se distingue de forma "" da abordagem de Luís Montenegro.", aponta Eurico Brilhante Dias. , o deputado e ex-líder parlamentar salientou ainda que, à imagem de Pedro Nuno Santos, também "" o momento em que é noticiada e confirmada pelo Ministério Público a informação sobre averiguação preventiva ao líder socialista, mas sublinha: "".", adianta Eurico Brilhante Dias.À Antena 1, o socialista afirma ainda que há "" e remata: "".

AD recusa "fazer o que foi feito" a Luís Montenegro

Depois de ter ouvido o líder do CDS-PP, Nuno Melo, rejeitar comentar o caso da compra de duas casas por parte de Pedro Nuno Santos, também Paulo Núncio, atual líder parlamentar centrista,, no programa Entre Políticos,", disse.Para o ex-secretário de Estado do Governo de Pedro Passos Coelho, o combate eleitoral deve ser feito com "" e defende que foi essa a mensagem transmitida pelo partido: "".Sem querer alinhar com uma ideia de "" quanto ao tratamento dos casos, Paulo Núncio, refere, em declarações à Antena 1, que posição da AD é, desde o início, diferente da dos socialistas.", diz o centrista.Paulo Núncio garante ainda que, apesar das informações vindas a público sobre os líderes do PS e do PSD, a", conclui.