Exames nacionais: oposição fala em "caos". PSD pede "confiança" no ministro da Educação

garantias" e que há um "princípio de boa-fé", mas lembra que o tempo é "limitado". Nós temos de perceber que quando chegámos ao Governo só havia oito por cento de execução do PRR. Executar tudo no prazo de dois anos, ainda por cima com umas eleições pelo meio, certamente que não foi a melhor forma de o conseguirmos executar. Acredito que a pressa nunca é boa conselheira", afirma. O deputado social-democrata assinala também que as empresas da área da informática responsáveis pelo processo de digitalização deram "" e que há um "", mas lembra que o tempo é "".", afirma.

No programa, Aida Carvalho, coordenadora dos deputados do PS na comissão parlamentar de Educação e Ciência, acusou o Executivo de ter criado um problema "" e responsabilizou o Executivo pela forma como está a aplicar o novo modelo de correção digital das provas.", disse a deputada, que considera que a audição parlamentar com Fernando Alexandre aumentou as preocupações: "".Segundo a deputada, no futuro, a mudança até pode representar ganhos para o processo de classificação das provas, mas os socialistas defendem que o processo tem sido conduzido de forma errada pelo Governo: "".", acrescentou a deputada socialista.", disse, em declarações na RTP Antena 1.No mesmo sentido, o social-democrata responsabilizou os anteriores governos do PS pelo atraso na implementação de mudanças previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e defendeu que o Governo da AD foi confrontado um calendário demasiado apertado: "".Pedro Alves sublinha ainda que o Governo renegociou as metas do PRR, optando por avançar apenas com a digitalização da correção dos exames em vez da realização integral das provas em formato digital. O deputado", disse Pedro Alves, que insiste: "".

Livre critica digitalização "a toda a força" e critica ministro: "Está a terceirizar as culpas"

Tal como o PS, também o Livre considera que a audição parlamentar do ministro da Educação foi esclarecedora, mas pelas piores razões. Na RTP Antena 1, a deputada Filipa Pinto, professora há mais de três décadas, defendeu que as dificuldades sentidas por alunos e professores não são comparáveis às de anos anteriores: "Percebeu-se que o senhor ministro não tem noção do caos que vai nas escolas neste momento".

No programa, a deputada criticou a opção por uma digitalização "" e afirmou que não houve uma preparação adequada das escolas e dos profissionais envolvidos."A", sublinhou a deputada do Livre.Filipa Pinto considera ainda que, a cada novo episódio no setor da educação, o", sublinhou.".

Iniciativa Liberal "atenta" a auditoria: "Se vai haver, é porque houve problemas"

Do lado da Iniciativa Liberal, Angélique da Teresa considerou que o Governo demorou demasiado tempo a esclarecer os alunos e as famílias sobre o impacto dos problemas registados e defendeu que é essencial que quem realiza as provas o faça num quadro de tranquilidade.

", disse, no programaSegundo a deputada, Fernando Alexandre esteve bem ao admitir dificuldades no processo e ao anunciar uma auditoria, mas defendeu queQuanto às denúncias de falhas divulgadas numa plataforma utilizada por professores, Angélique da Teresa recusa entrar em "", mas entende que"N", afirmou.Apesar das críticas, a deputada liberal afastou a hipótese de o Governo abandonar o processo de digitalização. "", salientou a deputada, que assinala: "".