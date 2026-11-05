"Não é honesto começar um processo negocial com linhas vermelhas". PS promete espírito aberto

No programa da Antena 1,Luís Testa afirmou que "" e adianta que "".O deputado adianta que é desejável chegar a acordo entre Governo e partidos, "", conclui. E não iliba o PS: "".para introduzir, na discussão na especialidade, alterações ao pedido do Governo para rever o Novo Regime do Arrendamento Urbano.". E vai mais longe: "".

"É uma grande trapalhada em que o CH se envolveu", atira.

"Não, não estamos disponíveis para rasgar esse acordo"

Em defesa do CH Patrícia Almeida replica dizendo que o PS promove uma "trapalhada legislativa" que é "uma falácia para enganar quem está na rua".

estão disponíveis para rasgar esse acordo se não conseguirem influenciar o Governo?". Responde a deputada: "não, não estamos disponíveis para rasgar esse acordo porque se há um acordo é porque o PSD também cedeu a esse acordo". mais uma vez o PSD entra para a negociação a dizer que o que tem de prevalecer são as medidas do Governo" e conclui que "mais do que acordo A, B ou C subscrito por A, B ou C, seja quem for que assine esse acordo temos de dar soluções para o imediato e para o futuro". E pergunta a jornalista Natália Carvalho: "". Responde a deputada: "".Em relação às negociações que o partido inicia com o primeiro-ministro, Patrícia Almeida acusa o partido que sustenta o Governo: "" e conclui que "".

A deputada entende que "".No, Patrícia Almeida assegura que "" e garante que "n".

"Governo não tem a arrogância de supor que unilateralmente consegue aprovar o que quer que seja"

No programa da Antena 1 Entre Políticos Cristóvão Norte defende que o processo de audição dos partidos exige "abertura de espírito e não impor unilateralmente os nossos entendimentos" porque assume que "o Governo não tem a arrogância de supor que unilateralmente consegue aprovar o que quer que seja".

", afirma o deputado.Ainda assim, reforça que".".No contexto das negociações entre o Governo e os partidos para resolver a crise da habitação o deputado deseja que "".O programafoi moderado pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.