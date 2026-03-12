Pacote Laboral. PS acusa Governo de não querer discutir "traves-mestras" e de "ameaçar parceiros"

", disse, na Antena 1, o socialista Miguel Cabrita.Para o deputado e ex-secretário de Estado de António Costa, caso queira alcançar um acordo, o, procurar uma efetiva aproximação e respeitar todos os parceiros - e, desde logo, a UGT." afirmou ainda o socialista, que sublinha: "".No mesmo sentido, Miguel Cabrita salienta, no programa Entre Políticos, a "" da UGT e assinala que, por diversas vezes, a central sindical assinou acordos com governos do PS e do PSD.

"Partiu-se de imediato para uma desqualificação de um parceiro social fundamental e para tentar colar essa discussão a interesses partidários", acrescenta o coordenador do PS na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, que critica ainda a falta de diálogo com a CGTP: "A CGTP tem legitimidade para defender os seus filiados do modo que entende e não quer dizer que não tenha contributos para dar e que não deva ser valorizada enquanto parceiro. Tem o direito de assistir às reuniões".

PSD rejeita começar diálogo do zero e acredita em entendimento: "O Governo está empenhado"

Isaura Morais, deputada e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD,", disse, no programa Entre Políticos.Segundo a deputada, a proposta. Isaura Morais recusa ainda a ideia de que seria preciso começar do zero para obter frutos da negociação.", salientou.Isaura Morais assinala ainda que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, está "" no tema e na totalidade das reformas que foram assumidas como objetivo por parte do Executivo da AD. "", disse.

"Não foi o Governo que retirou a CGTP da negociação ou que deixou de a convocar por vontade própria. Foi a CGTP que se autoexcluiu e é a própria CGTP que diz que é preciso rasgar o anteprojeto da proposta laboral", defende a deputada do PSD, que relembra uma das bandeiras da proposta do Governo: "Quem não quer o banco de horas não são os trabalhadores, são os sindicatos, porque o banco de horas que é proposto neste anteprojeto é o individual, como já existiu anteriormente, e a que os trabalhadores são favoráveis".

Chega quer nova proposta e aponta culpas a ministra e Montenegro: "Fracassaram por teimosia"

Na Antena 1, Felicidade Vital, deputada do Chega na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, insistiu que", sinalizou a deputada, que considera ainda que há demasiada preponderância das organizações sindicais nas negociações: "".Questionada sobre a necessidade de a negociação passar a uma outra fase, com maior presença de partidos e grupos parlamentares, e com menos participação de sindicatos, Felicidade Vital recusa que se trate do "", mas reitera a ideia de que será no parlamento que haverá avanços significativos.", disse.