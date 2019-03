Catarina Martins volta a comparar António Costa com Passos Coelho

Foto: Antena 1

Em entrevista à Antena 1, Catarina Martins responde a Ana Catarina Mendes. Ontem, a secretária geral adjunta do PS acusou a líder do BE de fazer uma comparação inaceitável entre António Costa e Pedro Passos Coelho relativamente ao sistema financeiro, nomeadamente em relação à solução encontrada para o Novo Banco. Ana Catarina Mendes disse mesmo que as palavras de Catarina Martins foram um insulto para o Partido Socialista. Hoje, Catarina Martins diz que o PS está incomodado, de facto, com a questão do Novo Banco.



Catarina Martins reafirmou o que já tinha dito, no fim-de-semana, ou seja, que António Costa fez igual a Pedro Passos Coelho no que diz respeito ao sistema financeiro e que isso causa desconforto porque o Partido Socialista decidiu manter o mesmo mecanismo que PSD e CDS tinham criado. Ainda sobre a questão do Novo Banco, Catarina Martins diz que o PS foi uma desilusão.



O Bloco de Esquerda admite integrar o próximo governo, mas apenas por mérito próprio e não por convite.

Catarina Martins, revela que uma eventual chegada do Bloco ao executivo, depende apenas dos eleitores portugueses nas eleições.



Em ano de várias eleições, Catarina Martins disse que é preciso que a esquerda cresça na Europa e em Portugal. A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda nunca se referiu directamente ao PCP, mas disse estar, por exemplo, a favor da renacionalização dos CTT, tal como o partido comunista, mas foi clara dizendo que a esquerda que nunca mudou de ideias deve crescer.



Numa entrevista conduzida pela editora de política da Antena 1 Natália Carvalho, Catarina Martins acusou o Conselho Geral independente da RTP de não servir para nada, porque não disse, por exemplo, uma palavra sobre a regularização dos precários. Para a líder do BE, a administração da empresa deve ser nomeada pela Assembleia da República.







Pode ver e ouvir a entrevista na íntegra aqui: