Entrevista a André Silva

Foto: Antena1

São precisas regras mais apertadas para pôr cobro às nomeações de familiares no governo defende o deputado do PAN – Pessoas, Animais, Natureza. Em Entrevista à editora de Política da Antena1, André Silva diz que o problema não vem de agora e critica a posição de António Costa e de Rui Rio.



A meses de terminar a legislatura que marcou a estreia do PAN no parlamento, André Silva - que ajudou a fazer cair o governo de Passos Coelho - não poupa nos elogios à atual solução governativa que, diz, obriga a uma maior capacidade de negociação e diálogo.



De olhos postos no futuro o PAN não fecha a porta a um entendimento quer com PS quer com PSD. ”Tudo depende de como o PSD se apresente a eleições”, diz.



Sobre as europeias, o deputado do PAN, diz que é preciso uma voz portuguesa a defender a ecologia.



André Silva quis desmentir, nesta entrevista à Antena 1, que o partido alinhe com a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) para acabar com os animais nos provérbios. André Silva considera que deve haver a liberdade de, com humor, “dar novas roupagens aos provérbios”.



O PAN – Pessoas, Animais, Natureza - não assume o objetivo de ter mais um deputado no parlamento, o objetivo, diz André Silva é ter mais voz no parlamento.





Pode ver aqui a entrevista na íntegra de Natália Carvalho a André Silva: