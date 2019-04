Entrevista a Heloísa Apolónia

Foto: Antena1



O PAN foi buscar muito da agenda dos verdes, mas falta-lhe a vertente social, diz Heloísa Apolónia, deputada do PEV, que acrescenta: “ser-se ecologista é ser-se de esquerda, ser-se indefinido, em política, não é grande coisa.”



Sobre as relações familiares no Governo, Heloísa Apolónia tem dúvidas que se consiga legislar sobre a matéria e explica: “há amizades que valem mais que uma relação familiar, quem estabelece o limite?” É usar o bom senso, diz a deputada do PEV nesta entrevista à Antena1.



O Aeroporto no Montijo “é uma teimosia aberrante! O governo tomou a decisão sem a avaliação de impacte ambiental e isso é subverter o sistema. Há anos que há muitos interesses em jogo e apenas quando existir um estudo isento sobre a matéria, se pode tomar uma decisão, diz.



Sobre a Barragem do Fridão, cuja construção que tem que ser decidida até quinta-feira no parlamento, os Verdes confiam que o governo vai mesmo suspender esta construção porque é uma “aberração do ponto de vista ambiental”. Heloísa Apolónia não vê razão para pagamento de indemnização à EDP.



Heloísa Apolónia, o rosto dos Verdes há 28 anos no parlamento, ainda não decidiu se se recandidata nas próximas legislativas.





Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Heloísa à jornalista Natália Carvalho: