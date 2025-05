João Massano: As prioridades para os próximos três anos estão definidas

Apostar mais no diálogo e contribuir com soluções concretas para a vida das pessoas estão no topo do caderno de encargos.





Entrevistado pela jornalista da Antena 1 Rita Soares, João Massano diz que é altura de passar à prática. Referindo-se às filas às portas da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, o novo bastonário diz que se trata de uma situação que "não é digna". Uma situação difícil para as pessoas que têm de passar a noite na rua à espera, mas também, acrescenta João Massano, para os próprios advogados que "têm dificuldade em obter agendamentos". Um problema que não se regista apenas em Lisboa, mas também noutros pontos do país.





Por isso, João Massano defende a "criação de uma plataforma que ligue diretamente os advogados à AIMA e que permita fazer o atendimento preferencialmente por via digital".





João Massano venceu a anterior bastonária, Fernanda de Almeida Pinheiro, na segunda volta das eleições com mais de 50 por cento dos votos.