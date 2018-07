Portugal está a perder um milhão de turistas por ano

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal referiu que os atrasos e as filas em Lisboa, já estão a ter consequências na imagem do país e na recusa de “slots” por falta de capacidade do aeroporto para receber todos.



Na entrevista dos jornalistas Rosário Lira, da Antena1, e Wilson Ledo, do Jornal de Negócios, este responsável lembrou também que já em março, dados do Instituto Nacional de Estatística, revelavam que o setor do turismo começou 2018 com o menor crescimento dos últimos quatro anos.



Noutro âmbito Francisco Calheiros disse não se comprometer com um valor para o salário mínimo e considera "extemporâneo" falar sobre um assunto que ainda não está estudado.



O entrevistado admitiu que estão "sempre abertos a discutir qualquer proposta" e que "não estamos agarrados aos 600 euros". Francisco Calheiros quer, isso sim, que questões como o Fundo de Compensação do Trabalho, o pagamento por conta e as tributações autónomas voltem a ser discutidas.





Quanto às alterações à legislação do trabalho, revela que o fim do banco de horas individual "é mau", é uma medida que considera apenas ideológica e caso avance a CTP tentará "empurrar" o banco de horas para a contratação coletiva.O presidente da CTP acusa ainda o SEF de ser um dos principais responsáveis pelos atrasos que se verificam nas entradas do espaço não Schengen e diz mesmo que "alguém tem de dar um murro na mesa e alguém tem de dizer basta" para acabar com os atrasos que se verificam. O governo, considera, não pode ficar refém de interesses corporativos.Quanto à demora do verão em chegar, o presidente da CTP não se mostra preocupado. Considera que a sazonalidade está cada vez mais esbatida e que, apesar do sol tardar, vai ter um bom verão.Uma entrevista para ouvir na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00, na Antena 1.