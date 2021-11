Rio Rui em entrevista à Antena1: admite acordo parlamentar com PS para pelo menos meia legislatura

Em entrevista à Antena 1, o atual líder social-democrata, que volta a candidatar-se à presidência do partido, nas diretas marcadas para o dia 27 deste mês, defende que o PS deve estar disponível para viabilizar um governo social-democrata, caso nenhum dos partidos alcance a maioria absoluta. Rio garante que também o PSD estará disponível para viabilizar um governo minoritário socialista.



Rui Rio afasta qualquer possibilidade de acordo com o Chega, nem que disso esteja dependente a possibilidade de formar governo.



Questionado se não se demite caso vença as diretas, mas depois perca as legislativas, Rui Rio respondeu que "isso vai depender de diversos fatores".



Uma entrevista conduzida pela editora de política da Antena1, Natália Carvalho.