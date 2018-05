Foto: Antena1

O que fazer com a 3ª maior zona económica exclusiva da União Europeia e a 11ª do mundo? Como assegurar a sustentabilidade dos recursos? Como conjugar preservação com exploração? Para onde devemos apontar projetos e investimentos? Quanto vale afinal a economia azul?



Perguntas para o debate: Um oceano de oportunidades, a partir do Oceanário de Lisboa.



António Jorge modera a conversa com Tiago Pitta e Cunha, da Fundação Oceano Azul; Miguel Marques, especialista em assuntos de economia do mar; Ângela Morgado CEO da WWF em Portugal; Rita Sá da PONG-Pesca; Nuno Pimentel, geólogo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; Ana Brito e Melo, Diretora Executiva do Wavec e António José Correia, do Fórum Oceano.