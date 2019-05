Europeias. Frente-a-frente entre João Ferreira e Marisa Matias

Marisa Matias admitiu que são mais os pontos convergentes entre BE e CDU no que toca à luta pelo interesse nacional no Parlamento Europeu, sendo que há uma partilha de opiniões críticas ao que foi a construção europeia e o défice democrático que existe.



O discurso de João Ferreira fluiu no mesmo sentido, dando exemplos práticos do que se fez na Europa para melhorar Portugal. Caso do passe intermodal, que permitiu uma luta mais eficiente de país contra as mudanças climáticas.



Questionados sobre o uso de apenas 25 por cento dos fundos comunitários para refugiados, que fez esta quarta-feira notícia, Marisa Matias disse que trata de um caso grave e que apesar de haver capacidade para acolher refugiados, os mesmos são tratados pelos estados membros como números.



O representante da CDU para as eleições europeias respondeu que hoje os refugiados são atirados como pedras àqueles que interferiram na soberania de países da vizinhança mas explicou que Portugal não deve perder dinheiro do orçamento europeu só porque não executou todo o plano.