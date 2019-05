Conselho Europeu traça perfil dos novos líderes

Foto: Reuters

Não foram revelados nomes concretos, mas as preferências pairaram nesta reunião.



O primeiro-ministro português António Costa disse que Portugal apoia Frans Timmermans.



Espera-se que no Conselho Europeu de junho haja acordo de modo a que os nomes possam ser aprovados em julho pelo Parlamento Europeu.



Para além da presidência da Comissão Europeia estão em causa as presidências do Conselho e Parlamento Europeu assim como o posto de Alto Representante para a Política Externa.