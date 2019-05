Costa aponta Timmermans como nome ideal para liderar Comissão

Joana Raposo Santos - RTP28 Mai, 2019, 22:54 / atualizado em 28 Mai, 2019, 23:21 | Eleições Europeias 2019

O primeiro-ministro português considera que os presidentes da Comissão Europeia, Conselho Europeu e Parlamento Europeu, assim como o alto representante para a Política Externa e Segurança devem assegurar um “equilíbrio entre as várias famílias políticas”, a “diversidade regional” da UE e um “equilíbrio de género”.



Este último ponto foi confirmado esta noite por Donald Tusk. "Não é apenas o meu objetivo ter um equilíbrio de género. Houve uma maioria visível na mesa (do Conselho Europeu) favorável a essa premissa", revelou o atual presidente do Conselho.



De acordo com António Costa, o presidente da Comissão deverá ser proposto com base nos recentes resultados eleitorais, ideia que terá sido hoje reforçada pelo Conselho Europeu, pelo que o nome a propor virá “de entre os diferentes spitzenkandidaten”.



"Contactos bilaterais"



“Não discutimos hoje nomes, houve uma abstenção genérica sobre perfis.”, afirmou.Algo que, para António Costa, alguns líderes de outras famílias políticas não valorizaram, o que considerou “surpreendente”, tendo em conta que a grande maioria dos anteriores presidentes da Comissão possuíam no currículo experiência governamental.O presidente do Conselho Europeu,, e nesse contexto procurará construir uma solução que nos permita, em junho, aprovar uma proposta de candidato a presidente da Comissão”, explicou Costa., declarou, considerando que este é quem possui o “melhor perfil”, quer pela experiência governamental na Holanda quer “pela forma como desempenhou as suas funções como vice-presidente da Comissão”.De acordo com António Costa, “a escolha do presidente do Parlamento Europeu é uma escolha que cabe ao Parlamento Europeu”. Quanto à escolha do presidente do Conselho, “o entendimento que houve é que deve recair sobre uma personalidade que seja ou tenha sido primeiro-ministro ou chefe de Estado”, avançou.e que o seu perfil técnico não poderá “dispensar a consideração da visão política que o presidente tem sobre a política monetária”.Neste contexto, o primeiro-ministro aproveitou para elogiar Mario Draghi por ter liderado “uma mudança importante que salvou a zona Euro”.