Europeias. Sondagens dão empate técnico entre PS e PSD

RTP18 Abr, 2019, 12:10 | Eleicoes Europeias 2019

O PS está à frente na sondagem, com 33,6 por cento, e o PSD em segundo, com 31,1. Apesar de estarem separados por 2,5 pontos percentuais, este resultado é considerado empate técnico dado que o valor está dentro da margem de erro do estudo (quatro por cento).



Se estes resultados fossem os finais, cada um dos partidos poderia eleger oito eurodeputados para o Parlamento.As eleições europeias realizam-se entre 23 e 26 do maio.



Em comparação com as sondagens realizadas em março, o PSD subiu dois pontos percentuais e o PS desceu meio ponto.



Segue-se a coligação CDU (PCP-PEV), com 9,4 por cento das intenções de voto, significando que poderiam eleger dois deputados, em lugar dos três apontados nas últimas previsões.



Já o Bloco de Esquerda obteve oito por cento das intenções de voto dos portugueses, o que equivale a dois membros no Parlamento.



O CDS-PP surge de seguida, com 6,8 por cento, mantendo um único eurodeputado, tal como aconteceu em 2014.



Em último ficaram o Partido Aliança e o PAN, ambos com 1,3 por cento. Nenhum destes poderá, deste modo, eleger qualquer deputado para o Parlamento.



A sondagem da Aximage tem por base 602 entrevistas por via telefónica, distribuídas por todo o país e regiões autónomas, e foi realizada em 30 e 31 de março e 1 de abril. A margem de erro é de 4 por cento.