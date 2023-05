De acordo com o Observatório do Afogamento, os dados de 2022 ainda não estão fechados, mas já foi ultrapassado o pico de 155 mortes por afogamento, registado em 2017. Os banhistas têm dificuldade em reconhecer os perigos, mas também há constrangimentos no que toca aos nadadores-salvadores. Os cursos são exigentes, muitos nem chegam a abrir por falta de interessados e nem todos conseguem chegar ao final. Grande parte dos socorristas são jovens estudantes, que apenas trabalham uma época balnear, e não regressam no ano seguinte. Muitos defendem a profissionalização dos nadadores-salvadores como forma de atrair mais pessoas para esta atividade. Da formação ao contexto real, a repórter Marta Pacheco acompanhou o trabalho de quem está disposto a entrar na água quando todos querem de lá sair.