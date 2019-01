Grande Reportagem Antena1: Aquele barulho, aquele inferno!

Foto: Mário Antunes, Antena1

Foi o maior incêndio de Portugal em 2018. Em 8 dias, o fogo descontrolado consumiu mais de 27 mil hectares. Perdeu-se floresta, parcelas agrícolas, armazéns e 74 casas, num total de 10 milhões de euros de prejuízos, contas do município de Monchique.



Na serra algarvia ainda há muito por fazer e memórias feridas por cicatrizar. O jornalista Mário Antunes voltou à serra de Monchique para ouvir as queixas e as memórias de quem viveu de perto a tragédia.



“Aquele barulho, aquele inferno!”, é uma Grande Reportagem de Mário Antunes com sonoplastia de Paulo Póvoas.