Monchique à espera dos apoios prometidos

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Na grande reportagem da Antena 1 desta semana, o jornalista Mário Antunes regressa à serra de Monchique para ouvir as queixas e as memórias de quem viveu de perto a tragédia do ano passado.



"Aquele barulho, aquele inferno", um excerto da grande reportagem do jornalista Mário Antunes, com sonoplastia de Paulo Póvoas, que pode ser ouvida depois das notícias às 10h00.