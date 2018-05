Grande Reportagem Antena1: "Cidade imaginada

Foto: Antena1



Há quase 20 anos Lisboa ganhou uma nova cidade a oriente, mas ainda há desafios por ultrapassar no lugar que acolheu a exposição mundial de 1998. Falta, por exemplo, um centro de saúde para dar resposta aos cerca de 21 mil residentes do Parque das Nações.

Para além disso, esta zona cosmopolita ainda está divorciada do resto da cidade de Lisboa.



"Cidade Imaginada" é uma grande reportagem de José Guerreiro, com sonoplastia de Rui Soares e música original de Paulo Cavaco e Bruno Fonseca.