Grande Reportagem Antena1: "O meu amor é uma foca-robô

Foto: Olívia santos, Antena1

Os robôs estão a chegar à área da saúde, já não só como ferramentas de apoio cirúrgico mas como utensílios terapêuticos por si próprios.



É o caso das focas-bebé. O que parece ser um peluche foi desenvolvido para reagir a vozes e estímulos corporais. Tem inteligência artificial. Foi criada no Japão e já foi adoptada por cerca de 30 países para terapias com pessoas dementes ou crianças autistas.



Chega agora a Portugal. Uma foca-robô está em fase de testes no Hospital de Ovar e se os resultados forem positivos, o Ministério da Saúde está disposto a adquirir quantas forem necessárias, até porque um dos resultados visíveis em outros países é que este tipo de terapia - em particular com este robô -, chega a diminuir em 30% o consumo de medicamentos.



Henrique Martins é presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde - a quem compete a gestão das compras - e adiantou à Antena 1 que ainda este semestre, além da foca que está em testes no Hospital de Ovar, vai ser adquirida outra para terapias domiciliárias e diz que, a provarem-se os benefícios, não tem qualquer problemas em comprar quantas focas forem precisas para instituições do SNS. Cada foca custa cerca de cinco mil euros.



A jornalista Olívia Santos foi conhecer a Amália, os pacientes que dizem sentir por ela ternura e amor e as técnicas que gerem este dispositivo médico, utilizado em terapias do foro cognitivo



"O meu amor é uma foca-robô” é uma Grande Reportagem de Olívia Santos.