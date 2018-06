Grande Reportagem Antena1: "O meu nome é André

Foto: Antena1

A nova Lei da Identidade de Género vai regressar já no mês de Julho à discussão parlamentar, depois do presidente da República ter vetado o diploma que permite mudar de sexo nos documentos aos 16 anos, em vez dos atuais 18.



Marcelo invocou a necessidade de um relatório médico que sustente essa mudança de nome e sexo no cartão do cidadão.



André tem 17 anos acabados de fazer e ainda vive preso no corpo de uma rapariga. Por isso, espera pela aprovação da nova lei para poder ser André para todos. Ele ainda pertence a uma equipa feminina de voleibol, mas sonha jogar entre os rapazes porque sempre se sentiu um rapaz.



"O meu nome é André” é uma Grande Reportagem de Cláudia Aguiar Rodrigues