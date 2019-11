Nova enchente na Web Summit. Lisboa preparada para dar resposta, garante a autarquia

O atraso na expansão da FIL obrigou a autarquia a alugar tendas provisórias para garantir as áreas de exposição que a organização necessita. Há também uma atenção especial com a logística de comunicação wi-fi de última geração, que é precisa para a realização deste evento.





Quanto ao aumento do número de visitantes, em entrevista à Antena 1 Miguel Gaspar, o vereador da Mobilidade também com o pelouro da Inovação e Economia da Câmara de Lisboa, garante que a cidade está preparada e que há um reforço da oferta de transportes nestes dias.

Os entusiastas do empreendedorismo vão estar reunidos de hoje até quinta-feira nesta nova edição da Web Summit. O evento no Parque das Nações, à beira do rio Tejo, é considerado um dos encontros mais importantes do mundo na área da tecnologia.