AIMA verifica requisitos de estudantes estrangeiros que fugiram da guerra na Ucrânia

"A AIMA está a fazer uma verificação da situação, se as pessoas estão cá para estudar e tem uma ótica de continuação do seu percurso de estudo o seu destino deve ser uma autorização de residência de estudante e não uma proteção temporária", disse António Leitão Amaro no parlamento durante o debate da especialidade da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

O ministro foi questionado pelo deputado do Livre Paulo Muacho sobre noticias que dão conta de que a AIMA está a retirar a proteção temporária e expulsar de Portugal estudantes estrangeiros que estavam a estudar na Ucrânia quando a guerra começou e que vieram para Portugal.

O governante referiu que se trata de cidadãos da Nigéria e a AIMA está notificá-los para verificar os requisitos.

"As coisas estão a funcionar, há um acompanhamento com as instituições de ensino superior que a AIMA está a fazer para ter a certeza que quem têm autorização de residência cumpre as regras de portuguesas", disse.