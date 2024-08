Após ataques ucranianos. Rússia retira milhares das regiões transfronteiriças

Apoiadas por, artilharia pesada e tanques, as unidades ucranianas têm desde então talhado uma parte da maior potência nuclear do mundo e as batalhas estavam em curso ao longo de uma frente de cerca de 18 quilómetros dentro do território russo na quinta-feira.O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou na quarta-feira que as suas forças tinham avançado alguns quilómetros e que o objetivo de reabastecer um “fundo de troca” de prisioneiros de guerra estava a ser alcançado. Um funcionário ucraniano afirmou à Reuters que Kiev estava a criar uma zona tampão para proteger a sua população contra-ataques.O Ministério também relatou intensas batalhas ao longo da frente ucraniana e sublinhou que as tropas russas tinham tomado melhores posições em vários pontos.Embora o ataque ucraniano tenha envergonhado Moscovo, revelado a fraqueza das suas defesas fronteiriças e mudado a narrativa pública da guerra, as autoridades russas disseram que o que classificaram como uma “invasão” ucraniana não mudaria o curso da guerra.A Rússia, que invadiu a Ucrânia em 2022, tem estado a avançar durante a maior parte do ano ao longo da frente de 1000 quilómetros na Ucrânia e tem uma vasta superioridade numérica. Controla 18 por cento do território ucraniano.A incursão ucraniana na Rússia permitiu-lhe obter os maiores ganhos no campo de batalha desde 2022.

Ucrânia abateu 29 drones lançados pela Rússia

A força aérea ucraniana revelou esta quinta-feira que abateu todos os 29lançados pela Rússia nas regiões ucranianas durante um ataque noturno, que segundo oficiais causou apenas pequenos danos.O governador da região central de Cherkasy disse que os destroços danificaram as janelas de uma empresa privada, enquanto os governadores das regiões de Kiev, Poltava e Kirovohrad não relataram nenhum impacto nas infraestruturas ou vítimas.O governador da região meridional de Mykolaiv disse que a força aérea abateu cincona região, sem fornecer detalhes sobre os danos.

Outros oito drones foram abatidos sobre a região sul de Kherson. Vários ataques russos nesta região mataram uma pessoa e feriram outras 13 no último dia.







c/agências