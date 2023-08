Ataque com drone atinge edifício no centro de Moscovo

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, e o Ministério russo da Defesa revelaram que as defesas aéreas abateram oe que os seus destroços caíram sobre o Centro de Exposições da cidade.Não foram registadas vítimas.O ataque ocorreu por volta das 4h00 horas locais (2h00 em Lisboa), segundo o Ministério russo da Defesa.O Ministério russo da Defesa acrescentou que os destroços não provocaram nenhum incêndio, enquanto o autarca de Moscovo sublinhou que onão provocou "nenhum dano significativo" ao edifício.

O Expo Center é um grande complexo de pavilhões de exposições e salas multiusos, a menos de cinco quilómetros do Kremlin, a sede do governo da Rússia.

A Ucrânia não comentou o ataque, mas as autoridades de Kiev nunca reconheceram formalmente o lançamento de ataques contra alvos em Moscovo.a 237 quilómetros a sudoeste de Sebastopol, no Mar Negro, às 22h55 (20h55 em Lisboa).

Segundo um comunicado, citado pela TASS, o ataque foi dirigido contra os barcos de patrulha Pytlivyi e Vasily Bykov, que conseguiram destruir os drones com as suas próprias armas.





O ministério recordou que a 4 de agosto o exército ucraniano tinha atacado a base naval de Novorossiysk, onde se situa um dos principais portos russos do Mar Negro, com doissemelhantes.

Vários ataques com drones contra a capital russa

Até ao início deste ano, Moscovo não tinha sido afetada pela guerra na Ucrânia, mas nos últimos meses tem sido alvo de vários ataques de

Os ataques aéreos com drones na Rússia têm aumentado desde que um drone foi destruído sobre o Kremlin no início de maio. Áreas civis da capital foram atingidas no final de maio e um distrito comercial de Moscovo foi alvo de dois ataques em três dias no início deste mês.





Tanto a Ucrânia como a Rússia negam ter como alvo civis e infraestruturas civis na guerra de quase 18 meses.

relatou em maio que as agências de inteligência dos Estados Unidos acreditavam que espiões ucranianos ou inteligência militar estavam por trás do ataque deao Kremlin.

A 30 de maio, vários edifícios da capital russa foram danificados numa vaga de ataques. No final de julho, dois drones embateram na fachada de vidro de um arranha-céus a poucas centenas de metros do Expo Center.

Na altura, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a guerra estava a "regressar ao território da Rússia" e que se tratava de um "processo inevitável, natural e absolutamente justo".





A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra que semeou a devastação em vastas áreas do leste e do sul da Ucrânia, matou ou feriu centenas de milhares de pessoas e desencadeou a maior rutura nos laços da Rússia com o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba de 1962.





c/ agências