Ataque russo a instituição governamental é "nova escalada do conflito", condenou Guterres

"O secretário-geral condena veementemente os ataques da Federação Russa, no dia 07 de setembro, que mataram e feriram várias pessoas, incluindo crianças", indicou o porta-voz de António Guterres, Stéphane Dujarric, em comunicado.

Os ataques de domingo atingiram um edifício governamental no centro de Kiev e danificaram habitações e outras infraestruturas civis na capital e noutras regiões da Ucrânia.

Nesse sentido, Guterres argumentou que esse ataque a instituições governamentais representa uma nova escalada do conflito, e que os ataques contra civis e as infraestruturas civis violam o direito internacional humanitário.

"São inaceitáveis e devem cessar imediatamente", instou.

O líder das Nações Unidas reiterou ainda o seu apelo a um cessar-fogo total, imediato e incondicional como primeiro passo para uma paz justa, abrangente e sustentável na Ucrânia.

A Rússia lançou mais de 800 drones e mísseis contra a Ucrânia na madrugada de domingo, que causaram quatro mortos e atingiram pela primeira vez a sede do Governo ucraniano no centro de Kiev.

A dimensão do ataque desencadeou um coro de condenações do Presidente russo, Vladimir Putin, por parte dos parceiros da Ucrânia.

A Ucrânia renovou hoje os apelos para ações concretas contra a Rússia depois de ter sofrido um dos maiores ataques na guerra, que ocorreu na véspera de uma reunião em Londres de aliados militares de Kiev.

"É um sinal claro de que Putin está a testar o mundo, para ver se aceitam ou toleram isto", disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no primeiro discurso à nação depois do ataque.